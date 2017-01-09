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УБРиР выплатил седьмой купон по еврооблигациям

УрБК, Екатеринбург, 09.01.2017. UBRD Capital Designated Activity Company 30 декабря 2016 года исполнил платежные обязательства по седьмому из одиннадцати купонов в пользу держателей субординированных еврооблигаций. Общий объем выплаты купонного дохода составил 4,08 млн долл. США.



Инициатором и гарантом выпуска еврооблигаций является Уральский банк реконструкции и развития (ПАО КБ «УБРиР»), эмитентом — компания специального назначения UBRD Capital Designated Activity Company (Ирландия), ведущими совместными менеджерами сделки выступили BCP Securities, BNP Paribas и Sberbank CIB. Облигации размещены и торгуются на Ирландской фондовой бирже. Привлечённые с помощью выпуска еврооблигаций средства были направлены в капитал ПАО КБ «УБРиР», размер которого, по данным на 1 декабря 2016 года, составляет 27,5 млрд руб.



Выпуск еврооблигаций был размещен в июне 2013 года со сроком обращения 5,5 лет. Погашение выпуска состоится 27 декабря 2018 года. Общий объем сделки составил 68 млн долл. США, процентная ставка — 12% годовых с выплатой купонного дохода каждые полгода.



Напомним, что в феврале 2016 года еврооблигации были допущены к торгам на Московской бирже, таким образом, ценные бумаги стали доступнее для российских инвесторов. Первая сделка с этими облигациями состоялась 17 февраля 2016 года, цена составила 101% от номинала. Всего с момента начала торгов на российской площадке совершено более 560 сделок, их объем составил более 4,3 млн долл. США. При этом сделки проходят практически каждый день, текущая рыночная цена облигаций находится в диапазоне 101-102% от номинала, что подтверждает высокий спрос на ценные бумаги.

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