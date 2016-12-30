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Группа ЧТПЗ построила три детских спортивных площадки в Озерске

УрБК, Екатеринбург, 30.12.2016. Представители Челябинского трубопрокатного завода (входит в Группу ЧТПЗ) и администрации Озерского городского округа ввели в эксплуатацию три всесезонные площадки для детско-юношеского спорта. Об этом сообщает пресс-служба Группы ЧТПЗ.



В церемонии открытия, которая состоялась на территории лицея №39, приняли участие председатель Совета директоров Группы ЧТПЗ Александр Федоров, глава администрации муниципалитета Евгений Щербаков и заместитель председателя Законодательного собрания Челябинской области Семен Мительман.



Построенные Группой ЧТПЗ объекты расположены при школах №25, №33, и №39. Установка еще одной площадки — для занятий летними видами спорта — стартовала при школе №38.



Напомним, первый аналогичный проект в городе Озерске реализован при содействии Группы ЧТПЗ в 2014 году, когда площадка открылась в детско-юношеской спортивной школе.



«Группа ЧТПЗ реализует программу поддержки детского спорта около 10 лет. В частности, на территориях присутствия компании благодаря созданию спортивной инфраструктуры организовано 14 дворовых клубов по хоккею с мячом, в которых занимаются порядка 600 детей. Многие из них уже стали профессиональными спортсменами. Следуя ценности корпоративной философии Белой металлургии «Здоровье», мы продолжаем развивать программу и приобщать молодое поколение к здоровому образу жизни», — отметил акционер, председатель Совета директоров ЧТПЗ Александр Федоров.



Реализация проекта по строительству спортивных площадок для занятий хоккеем, футболом, волейболом и баскетболом в Озерске стартовала осенью 2016 года. Все спортобъекты оснащены баскетбольными кольцами. На трех из них установлены борта, залит лед, нанесена разметка для игры в хоккей. Вместе с современными площадками Группа ЧТПЗ подарила школам спортивный инвентарь — волейбольные, футбольные и баскетбольные мячи, а также по 28 комплектов хоккейной формы. Для занятий на всесезонных площадках планируется организовать три детско-юношеских спортивных клуба. В свободное от учебно-тренировочного процесса время корты будут доступны для массового катания на коньках. Компания также берет на себя обязательства по межсезонной адаптации объектов к летним видам спорта. По предварительным подсчетам ежегодно пользоваться инфраструктурой площадок смогут более 1,5 тыс. детей.



«Эффективное сотрудничество органов власти и бизнеса позволило создать в нашем городе качественные, комфортные и безопасные социальные объекты. Уверен, что совсем скоро они наполнятся детскими голосами и громким стуком хоккейных клюшек и шайб. Я благодарен Группе ЧТПЗ и лично Андрею Комарову и Александру Федорову за большой вклад в реализацию данного проекта», — сказал глава администрации Озерского городского округа Евгений Щербаков.

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