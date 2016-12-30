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Сотрудники ФСБ обнаружили в Екатеринбурге цех по розливу фальсифицированного алкоголя
30 декабрь 2016 (10:39)
УрБК, Екатеринбург, 30.12.2016. Сотрудники Управления ФСБ России по Свердловской области и муниципального отделения МВД России «Заречный» в ходе совместной проверки обнаружили в Екатеринбурге оборудованный цех по розливу контрафактного алкоголя, сообщает пресс-служба ведомства.
На складе цеха сотрудники правоохранительных органов изъяли около 5 тыс. бутылок фальсифицированного алкоголя, около 4 тыс. пустых бутылок, заготовленных под розлив, три однокубовых пластиковых емкости с этиловым спиртом, укупорочные крышки, шесть бобин с водочными товарными знаками в ассортименте, три бобины с акцизными знаками для алкогольной продукции с признаками подделки.
Владельцем склада оказался уроженец Южной Осетии, который скрылся от правоохранительных органов. Сотрудники ФСБ в настоящее время пытаются установить местонахождение организаторов поставки спирта, а также изготовления и сбыта контрафакта.
Результаты оперативно-розыскных действий направлены в следственные органы для проведения доследственной проверки и принятия решения о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного статьями 238 и 327.1 УК РФ.
На складе цеха сотрудники правоохранительных органов изъяли около 5 тыс. бутылок фальсифицированного алкоголя, около 4 тыс. пустых бутылок, заготовленных под розлив, три однокубовых пластиковых емкости с этиловым спиртом, укупорочные крышки, шесть бобин с водочными товарными знаками в ассортименте, три бобины с акцизными знаками для алкогольной продукции с признаками подделки.
Владельцем склада оказался уроженец Южной Осетии, который скрылся от правоохранительных органов. Сотрудники ФСБ в настоящее время пытаются установить местонахождение организаторов поставки спирта, а также изготовления и сбыта контрафакта.
Результаты оперативно-розыскных действий направлены в следственные органы для проведения доследственной проверки и принятия решения о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного статьями 238 и 327.1 УК РФ.
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