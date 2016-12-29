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Российские банки получили право не указывать СНИЛС в кредитной истории

УрБК, Москва, 29.12.2016. Президент России Владимир Путин подписал закон о праве кредитной организации не указывать страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) клиента в титульной части его кредитной истории. Об этом сообщает РИА «Новости».



Как отмечалось в пояснительной записке к соответствующему законопроекту, до принятия 30 декабря 2015 года поправок в закон о противодействии отмыванию преступных доходов кредитные организации не имели права требовать СНИЛС у клиента. Таким образом, у банков к 1 января 2017 года не будет информации о СНИЛСе в отношении значительной части клиентов.



Кроме того, ряд категорий граждан, например, самозанятые и лица, которые находятся на ведомственном пенсионном обеспечении (военнослужащие, сотрудники силовых органов, судьи), вправе не иметь СНИЛС.



Таким образом, обязанность указывать СНИЛС клиента в титульной части его кредитной истории не может быть надлежащим образом исполнена, отмечали авторы законодательной инициативы. В связи с этим они и предложили исключить обязанность кредитных организаций указывать СНИЛС в титульной части кредитной истории, сохранив за ними такое право лишь при условии указания такого номера клиентом банка.

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