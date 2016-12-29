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За 2016 год «Уральские авиалинии» увеличили пассажиропоток на 18%
29 декабрь 2016 (14:37)
УрБК, Екатеринбург, 29.12.2016. По итогам 2016 года авиакомпания перевезла 6,4 млн пассажиров, продемонстрировав прирост в 18% к аналогичному периоду прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.
«Примечательно, что в целом по отрасли в России наблюдается падение объемов перевозок на 5% по отношению к показателям прошлого года», — говорится в сообщении.
Между тем прирост пассажиропотока «Уральских авиалиний» составил 18%, а количество рейсов выросло на 10%. Авиапарк пополнился тремя самолетами в течение 2016 года.
«Открывались новые направления, «Уральские авиалинии» планомерно расширяли географию своего присутствия. Например, в течение года в несколько раз был увеличен разлет из Санкт-Петербурга, где сейчас открыто структурное подразделение летной службы авиакомпании», — рассказали УрБК представители компании.
«Примечательно, что в целом по отрасли в России наблюдается падение объемов перевозок на 5% по отношению к показателям прошлого года», — говорится в сообщении.
Между тем прирост пассажиропотока «Уральских авиалиний» составил 18%, а количество рейсов выросло на 10%. Авиапарк пополнился тремя самолетами в течение 2016 года.
«Открывались новые направления, «Уральские авиалинии» планомерно расширяли географию своего присутствия. Например, в течение года в несколько раз был увеличен разлет из Санкт-Петербурга, где сейчас открыто структурное подразделение летной службы авиакомпании», — рассказали УрБК представители компании.
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