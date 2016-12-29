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Только треть россиян настроена оптимистично относительно следующего года

УрБК, Екатеринбург, 29.12.2016. По итогам 2016 года только треть россиян (33%) оптимистично настроена относительно 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба исследовательского холдинга «Ромир».



Индекс оптимизма на наступающий 2017 год в России составил 14 п.п., изрядно «похудев» по сравнению с прошлым годом, когда его показатель равнялся 32 п.п., после 28 п.п. в 2015 году.



Такие результаты не удивительны и подтверждаются другим декабрьским опросом о главных событиях года. Напомним, что более чем для 40% россиян уходящий год ассоциируется в первую очередь с кризисом, тяжелой экономической ситуацией. А годом ранее о кризисе говорил лишь каждый десятый (9%) опрошенный. Вероятно, проблема растущих цен и падающих доходов подорвала и общий оптимизм россиян. Однако надежда не пропала бесследно.



«Оптимизм развивающихся стран и пессимизм богатых мы наблюдаем уже не первый год. И в этом новости нет. Тревожат наши соотечественники. К сожалению, 2016 год не оправдал надежд почти пятой части населения, поэтому ряды оптимистов поредели. В прошлом году россияне еще не в полной мере прочувствовали кризис. Была надежда на скорый выход из сложной экономической и внешнеполитической ситуации. Однако обстановка в течение года усугубилась, что и надломило надежды многих оптимистов. Однако, несмотря на сложные времена, число пессимистов тоже сокращается. Это говорит о том, что россияне верят, что хуже уже точно не будет», — поясняет вице-президент Gallup International/WIN и президент исследовательского холдинга «Ромир» Андрей Милехин.

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