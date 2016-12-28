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В Екатеринбурге на аукцион выставлены участки для строительства торгового объекта и складов
28 декабрь 2016 (15:23)
УрБК, Екатеринбург, 28.12.2016. Фонд имущества Свердловской области объявил аукционы на право заключения договоров аренды земельных участков в Екатеринбурге для строительства объекта торговли и складов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По улице Старожилов в поселке Полеводство на торги выставлен участок общей площадью 2 тыс. 137 кв. м. для строительства объекта торговли сроком аренды на 18 месяцев. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) — 118 тыс. руб., без учета НДС.
По улице Черняховского на аукцион выставлен земельный участок общей площадью 2 тыс. 191 кв. м. для строительства складов сроком аренды на 38 месяцев. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) — 303 тыс. руб., без учета НДС.
Заявки на участие в аукционах принимаются с 28 декабря 2016 года по 9 февраля 2017 года. Аукционы пройдут 14 февраля 2017 года.
По улице Старожилов в поселке Полеводство на торги выставлен участок общей площадью 2 тыс. 137 кв. м. для строительства объекта торговли сроком аренды на 18 месяцев. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) — 118 тыс. руб., без учета НДС.
По улице Черняховского на аукцион выставлен земельный участок общей площадью 2 тыс. 191 кв. м. для строительства складов сроком аренды на 38 месяцев. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) — 303 тыс. руб., без учета НДС.
Заявки на участие в аукционах принимаются с 28 декабря 2016 года по 9 февраля 2017 года. Аукционы пройдут 14 февраля 2017 года.
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