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Volkswagen отзывает из России почти 4,5 тыс. автомобилей

УрБК, Москва, 28.12.2016. Российское подразделение Volkswagen — «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус» объявило об отзыве из России 4 тыс. 481 автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба Росстандарта.



Отзыву подлежат транспортные средства марки Volkswagen типов Caddy, Golf и Jetta, реализованные с 2013 года по 2016 год.



Причиной отзыва стала возможность возникновения в транспортных средствах Volkswagen Caddy, Golf, Jetta повреждения аккумулятора давления из-за высокого давления в гидросистеме. Это приводит к негерметичности в системе и включению сигнальной лампы.



Уполномоченные дилеры Volkswagen уведомляют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путем рассылки информационных писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.



На указанных транспортных средствах марки Volkswagen типов Caddy, Golf, Jetta, на которые распространяется действие данного мероприятия, будет выполнено обновление ПО блока управления коробки передач.



Все ремонтные работы будут бесплатны для владельцев.

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