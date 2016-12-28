Новости дня

Дефицит консолидированного бюджета РФ с начала года вырос на 43%

УрБК, Москва, 28.12.2016. Дефицит консолидированного бюджета РФ в январе-ноябре 2016 года вырос по сравнению с показателем за аналогичный период предыдущего года на 43% и составил 1,41 трлн руб. Об этом сообщает «Банки.ру» со ссылкой на данные Минфина.



Дефицит бюджета в январе-ноябре 2015 года составлял 985,67 млрд руб. При этом по итогам всего 2015 года дефицит консолидированного бюджета РФ сложился в размере 2,864 трлн руб.



Доходы консолидированного бюджета в январе-ноябре 2016 года составили 24,09 трлн руб., расходы — 25,5 трлн.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: