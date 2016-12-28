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Дефицит консолидированного бюджета РФ с начала года вырос на 43%
28 декабрь 2016 (09:31)
УрБК, Москва, 28.12.2016. Дефицит консолидированного бюджета РФ в январе-ноябре 2016 года вырос по сравнению с показателем за аналогичный период предыдущего года на 43% и составил 1,41 трлн руб. Об этом сообщает «Банки.ру» со ссылкой на данные Минфина.
Дефицит бюджета в январе-ноябре 2015 года составлял 985,67 млрд руб. При этом по итогам всего 2015 года дефицит консолидированного бюджета РФ сложился в размере 2,864 трлн руб.
Доходы консолидированного бюджета в январе-ноябре 2016 года составили 24,09 трлн руб., расходы — 25,5 трлн.
Дефицит бюджета в январе-ноябре 2015 года составлял 985,67 млрд руб. При этом по итогам всего 2015 года дефицит консолидированного бюджета РФ сложился в размере 2,864 трлн руб.
Доходы консолидированного бюджета в январе-ноябре 2016 года составили 24,09 трлн руб., расходы — 25,5 трлн.
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