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Администрацию Екатеринбурга обязали рекультивировать землю под Широкореченским полигоном ТБО

УрБК, Екатеринбург, 27.12.2016. Свердловский областной суд отказал в удовлетворении апелляции администрации Екатеринбурга, которую в сентябре Верх-Исетский районный суд обязал рекультивировать землю под Широкореченским полигоном твердых бытовых отходов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



В ходе проверки Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура выяснила, что в 2010 году по решению Екатеринбургской городской думы полигон ТБО вошел в границы мегаполиса. При этом согласно федеральному законодательству, захоронение отходов в границах населенных пунктов запрещено.



Кроме того, в октябре 2015 года Федеральная служба по надзору в сфере природопользования исключила Широкореченский полигон из государственного реестра объектов размещения отходов.



«Однако, несмотря на прямой запрет размещения отходов в границах населенного пункта, на объекте, не внесенном в государственный реестр объектов размещения отходов, а также вопреки анонсам о прекращении эксплуатации полигона с августа 2015 года, в настоящий момент на территории полигона ЕМУП «Спецавтобаза» эксплуатируется мусоросортировочный комплекс, а также продолжается размещение отходов производства и потребления», — отмечают в надзорном органе.



Кроме того, земли, нарушенные при складировании и захоронении промышленных, бытовых и других отходов, подлежат рекультивации.



В связи с этим прокуратура потребовала от администрации города и ЕМУП «Спецавтобаза» восстановить нарушенное состояние окружающей среды, рекультивировать земельный участок, на котором расположен полигон ТБО. В сентябре суд удовлетворил требования надзорного органа, однако в администрации его оспорили.



Свердловский областной суд решение суда первой инстанции оставил без изменения, апелляционные жалобы ответчиков — без удовлетворения. Судебный акт вступил в законную силу, теперь администрации придется восстановить участок в течение двух лет.

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