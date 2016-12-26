Ездить на общественном транспорте стало опасно

Муниципальный общественный транспорт в Екатеринбурге технически устарел. Несмотря на то, что нормативный срок эксплуатации трамваев в городе составляет 18 лет, средний возраст вагонов достиг 35 лет (самому старому составу — 44 года). Практически все они были выпущены в Чехословакии — государстве, которого не существует уже 23 года. Аналогичная ситуация наблюдается с троллейбусным движением. В настоящее время в Екатеринбурге устарело около 90% единиц этого вида транспорта. В муниципальных предприятиях открыто говорят о том, что не могут гарантировать безопасную эксплуатацию изношенного транспорта. Это создает серьезные риски для каждого пассажира.Как известно, в последнее десятилетие администрация Екатеринбурга практически не обновляла трамвайный и троллейбусный парк. К Чемпионату мира по футболу в 2018 году город хочет заказать более 160 автобусов. Все остальные виды транспорта обновлять не планируется. Это значит, что единственной возможностью улучшить техническое состояние трамваев и троллейбусов является проведение капитального ремонта.Однако, как выяснилось, в последнее время качество обслуживания подвижного состава в Екатеринбурге заметно ухудшилось. Муниципальные транспортные предприятия не имеют финансовых возможностей проводить ремонтные работы в необходимом объеме.«Два года назад вырос курс доллара США. В связи с этим все поставщики стали увеличивать цены на материалы, сырье, узлы. Какие-то запчасти подорожали на 20-30%, какие-то еще больше. К примеру, бандаж трамвайного вагона прибавил в цене 30%, подшипники — 30-40%. Чешские запасные части подорожали более чем в два раза. Им не всегда удается найти альтернативу в России. Отечественные запчасти имеют меньший ресурс, чем иностранные. Все это проводит к тому, что трамвай просто «встает» на линии и не едет», — заявил главный инженер Южного трамвайного депо Алексей Пилипенко.Кроме того, в последнее время заметно увеличилась стоимость электроэнергии и других коммунальных услуг. Из-за этого расходы транспортных предприятий растут, а доходы остаются на прежнем уровне.Директор Южного трамвайного депо Юрий Бахила сообщил, что пассажиропоток (в Южном депо) в 2016 году в Екатеринбурге сократился.«Люди пересели на коммерческие маршруты. Кто-то пользуется личным транспортом. К примеру, несколько лет назад в районе Южного автовокзала открыли новую станцию метро. Естественно, часть пассажиров переориентировалась на этот вид транспорта. Если вы вспомните 1980-1990-е годы, то в то время в трамвай невозможно было зайти. Присесть — это вообще была прерогатива. Сейчас ситуация кардинально поменялась. Это связано с тем, что некоторые коммерческие маршруты дублируют наши», — считает Юрий Бахила.С аналогичными проблемами столкнулись в Октябрьском троллейбусном депо Екатеринбурга.«90% нашего парка полностью отработали свой ресурс, который составляет 10 лет. У нас 6 троллейбусов 2008 года выпуска, 6 единиц — 2005-2017 годов. Остальные были произведены в 1986-1998 годах. К сожалению, полную безопасность такого транспорта гарантировать невозможно. Все, что мы можем — поддерживать их в техническом состоянии на уровне текущих оборотных средств. Если мы раньше троллейбус списывали, то с 90-х годов стали непрерывно проводить ремонт агрегатов. Однако это не может продолжаться бесконечно. Ресурс все равно вырабатывается. На сегодняшний день мы не имеем никаких резервов по запасным частям», — рассказал главный инженер Октябрьского троллейбусного депо Олег Кошкин.Для того, чтобы решить эту проблему, городским властям необходимо начать обновление парка троллейбусов и трамваев. Однако пока таких планов нет. Улучшать финансовое состояние муниципальных транспортных предприятий предполагается за счет внедрения новой транспортной схемы (с июля 2017 года) и повышения стоимости проезда. Соответственно, парк общественного транспорта Екатеринбурга будет продолжать стареть, что приведет к дальнейшему снижению безопасности перевозок: к новым авариями и поломкам на дорогах.