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На ЕВРАЗ НТМК ускорили процесс выплавки стали

УрБК, Екатеринбург, 26.12.2016. В конвертерном цехе Нижнетагильского металлургического комбината (НТМК), входит в состав ЕВРАЗа) внедрили автоматизированную систему подготовки ферросплавов к плавке. Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» холдинга ЕВРАЗ.



«В подразделении введены в эксплуатацию два ферросплавных бункера, оснащенные автоматизированной системой учета, датчиками-дозаторами и производственными весами. Каждый бункер предназначен для определенного типа ферросплавов, поэтому новые агрегаты позволяют быстрее подготовить добавку для плавки», — говорится в сообщении.



Подручный сталевара в специальной программе задает необходимое количество ферросплавов, которое понадобится для ближайшей плавки. Все параметры видны в общей сети комбината, что позволяет контролировать процесс.



Новые установки не только хранят ферросплавы, но и отсеивают мелкие частицы, которые непригодны для получения стали.



Также в цехе введена в работу установка автоматической подачи карбида кальция, который, как и ферросплавы, раскисляет металл. Благодаря новому оборудованию загрузка добавки в металл стала полностью автоматической.

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