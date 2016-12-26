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Роспотребнадзор ввел запрет на продажу спиртосодержащей продукции

УрБК, Москва, 26.12.2016. Роспотребнадзор с 26 декабря приостановил продажи спиртосодержащей продукции бытового назначения сроком на 30 дней. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.



«Розничная торговля будет приостановлена для всей спиртосодержащей непищевой продукции, за исключением парфюмерии и стеклоомывающих жидкостей», — уточнили в ведомстве.



Ранее сообщалось, что председатель правительства РФ Дмитрий Медведев 23 декабря поручил главе Роспотребнадзора РФ Анне Поповой приостановить реализацию непищевой продукции с содержанием алкоголя свыше 25 градусов на срок до 30 дней.



Такие меры принимаются для противодействия случаям распространения спиртосодержащих продуктов, употребление которых приводит к отравлению людей, отмечает ТАСС.



Напомним, с 17 по 23 декабря более 120 жителей области отравились суррогатным спиртосодержащим концентратом «Боярышник», 75 человек скончались.



В регионе введен режим ЧС, запрещена продажа непищевой спиртосодержащей продукции. Запрет будет действовать до окончания проверок торговых точек на предмет наличия в продаже средства «Боярышник» и аналогичных продуктов. По факту ЧП возбуждено уголовное дело, его расследование передано в центральный аппарат Следственного комитета России.

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