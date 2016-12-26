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В 2017 году Свердловская область не получит трансферты из федерального бюджета на подготовку к ЧМ-2018

УрБК, Екатеринбург, 26.12.2016. В федеральном бюджете на 2017 год не предусмотрена поддержка Свердловской области в подготовке к Чемпионату мира по футболу в 2018 году, об этом написал депутат Госдумы Андрей Альшевских на своей странице в соцсети.



«Федеральный бюджет ничего не предусмотрел на подготовку Екатеринбурга к ЧМ по футболу 2018 года (в 2016 году почти 114 миллионов потратили на реконструкцию тренировочных площадок на Комвузовской, на стадионах «Калининец» и «Химмаш»)», — пишет депутат.



В сумме, по его словам, объем субвенций, субсидий, дотаций и прочих трансфертов Свердловской области из федерального бюджета вырастет по сравнению с 2016 годом. Однако в следующем году регион не получит трансферты на закупку различных препаратов, в том числе для профилактики и лечения ВИЧ и гепатитов В и С. В 2016 году сумма трансфертов на эти цели достигла почти 2 млрд руб.



Также Средний Урал остался без субсидий по программе «Развитие физкультуры и спорта». В 2016 году по этой строке региону выделили 309 млн руб., на которые, в частности, закупалось оборудование для ДЮСШ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва.



Зато область получит дополнительные средства на покупку квартир детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей (в 2017 году — 202,6 млн, в 2016 году — 175,4 млн руб.). Чуть больше 800 млн будет направлено на стимулирование жилищного строительства — то есть инфраструктуру, в 2016 году денег на эти цели не нашлось.



В целом в 2017 году Свердловская область получит трансфертов из федерального бюджета на сумму 14,4 млрд руб., в 2016 году объем составлял 12,3 млрд руб.

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