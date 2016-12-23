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В Екатеринбурге один аукцион по рекламным конструкциям возобновили, а другой — приостановили
23 декабрь 2016 (18:04)
УрБК, Екатеринбург, 23.12.2016. Фонд имущества Свердловской области 23 декабря 2016 года возобновил процедуру торгов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию в Екатеринбурге сроком на восемь лет 15 ситибордов и 68 билбордов.
Как сообщает пресс-служба ведомства, аукцион состоится 27 декабря 2016 года.
Напомним, процедура торгов была приостановлена 20 декабря 2016 года в связи с поступлением жалобы в УФАС по Свердловской области.
Вместе с тем 23 декабря 2016 года в связи с поступлением жалобы в УФАС по Свердловской области приостановлена процедура торгов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию в Екатеринбурге сроком на восемь лет 68 ситиформатов и 4 суперсайтов.
Процедура приостановлена до рассмотрения жалобы по существу. Рассмотрение жалобы состоится 28 декабря 2016 года.
14 декабря 2016 года в связи с поступлением жалобы в УФАС по Свердловской области также была приостановлена процедура торгов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию 38 афишных стендов, расположенных на территории Екатеринбурга. После рассмотрения жалобы по существу процедура аукциона была возобновлена. Победителем признана компания «Екатеринбургская городская реклама».
Как сообщает пресс-служба ведомства, аукцион состоится 27 декабря 2016 года.
Напомним, процедура торгов была приостановлена 20 декабря 2016 года в связи с поступлением жалобы в УФАС по Свердловской области.
Вместе с тем 23 декабря 2016 года в связи с поступлением жалобы в УФАС по Свердловской области приостановлена процедура торгов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию в Екатеринбурге сроком на восемь лет 68 ситиформатов и 4 суперсайтов.
Процедура приостановлена до рассмотрения жалобы по существу. Рассмотрение жалобы состоится 28 декабря 2016 года.
14 декабря 2016 года в связи с поступлением жалобы в УФАС по Свердловской области также была приостановлена процедура торгов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию 38 афишных стендов, расположенных на территории Екатеринбурга. После рассмотрения жалобы по существу процедура аукциона была возобновлена. Победителем признана компания «Екатеринбургская городская реклама».
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