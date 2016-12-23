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Жители Свердловской области смогут накопить на новый автомобиль за 3,4 года

УрБК, Москва, 23.12.2016. Жителям Свердловской области потребуется 41 месяц или 3,4 года для того, чтобы накопить на покупку нового автомобиля. Об этом сообщает «Автостат».



На сегодняшний день средний размер заработной платы в области составляет 31,8 тыс. руб., а средневзвешенная стоимость автомобиля — 1,3 млн руб.



Исходя из этих данных, Свердловская область занимает 31 место среди российских регионов по сроку накопления денег для покупки автомобиля.



Всего по России учитывая тот факт, что за 10 месяцев 2016 года средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в нашей стране составила 1,37 млн руб., а среднемесячная начисленная заработная плата достигла 35,7 тыс. руб., то для покупки машины россиянину придется копить деньги в течение 38 месяцев или немногим более трех лет.



Согласно результатам проведенного исследования, быстрее всего в нашей стране накопить на автомобиль могут жители Ямало-Ненецкого автономного округа. Для этого им может хватить 17 месяцев. Причина — самый высокий в России показатель среднемесячной заработной платы — 84,2 тыс. руб. При этом средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в ЯНАО — 1,42 млн руб.



Дольше все копить на покупку нового автомобиля придется жителями Приморского края — 5,7 лет (68 месяцев). В этом регионе средняя заработная плата достигает 35,2 тыс.руб., а средневзвешенная цена на автомобиль — 2,39 млн руб.

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