Оpеrа Tower: Угроза рейдерского захвата

Генеральный директор НП «Атомстройкомплекс» (АСК) Валерий Ананьев провел пресс-конференцию по итогам работы компании в 2016 году. Самой обсуждаемой темой стала ситуация вокруг флагманского проекта девелопера — небоскреба Оpеrа Tower. Ананьев заявил, что застройщик не собирается «размораживать» объект до окончания судебных споров с инвесторами, которые могут затянуться на целый год. Чем закончится сложившаяся ситуация — пока неизвестно. Не исключено, что объект в итоге окажется в собственности другого застройщика.Отметим, что строительство 42-этажного многофункционального комплекса Opera Tower напротив БЦ «Высоцкий» должно было стартовать в конце 2012 года и завершиться во II квартале 2015 года. После ввода в эксплуатацию здесь планировалось разместить апартаменты, офисы, пятизвездочную гостиницу международного класса, клубный фитнес-центр с бассейном, SPA, рестораны, выставочное пространство и трёхуровневый паркинг.Однако планы АСК не были реализованы. Сначала стройке мешал финансовый кризис, потом — юридические проблемы с соинвесторами. До середины 2015 года строительство объекта практически не велось. После этого проект был полностью «заморожен». В августе прошлого года из проекта вышел ключевой инвестор — компания «ГудРент», которая потребовала аннулировать договор и вернуть все затраченные средства. С этого момента начались многочисленные судебные споры, которые в настоящее время продолжаются.По словам Валерия Ананьева, АСК опасается «размораживать» строительство Оpеrа Tower, так как может потерять все вложенные средства.«Нельзя вкладывать 6 млрд руб. под «дамокловым мечом», когда у тебя в лучшем случае все отберут, в худшем — арестуют. Там же на ровном месте возбудили уголовное дело. Говорят, что мы якобы кого-то пытались обмануть. На самом деле, ситуация простая. Человек (собственник компании «ГудРент» Алексей Чудаков, — прим. ред.) вложил в проект 80 млн руб. При этом документы были оформлены таким образом, что без него дальше «никуда». Дальше он говорит: «Или вы мне возвращаете 400 млн руб., или я будут создавать вам проблемы». Это натуральный шантаж. Вымогательство. Сколько это будет продолжаться — мы не знаем», — заявил Валерий Ананьев.Глава АСК рассказал, что объект является «опасным» в плане рейдерского захвата, поэтому застройщику невозможно привлекать новых инвесторов. Наиболее реальной схемой разрешения конфликта является банкротство компании ЗАО «АСК-Отель» (застройщик проекта) и выставление Оpеrа Tower на торги. В результате объект сможет купить как один застройщик, так и группа инвесторов.Также Валерий Ананьев прокомментировал стремительное ухудшение отношений между АСК и УГМК. Напомним, несколько месяцев назад стало известно, что структуры холдинга Андрея Козицына являются миноритарными акционерами компаний «ГудРент» и «АСК-Отель». По одной из версий, эти ценные бумаги были выкуплены у Алексея Чудакова, после этого структуры УГМК подали в суд на АСК с требованием взыскать вложенные средства.«Меня никто на переговоры с Козицыным не приглашал. Мы официально обратились в УГМК и попросили представить какие-то документы, которые подтверждали право собственности на эти акции. Мы их не получили. Я сильно сомневаюсь, что УГМК заинтересовалась инвестициями в размере 80 млн руб. В этом холдинге оперируют совсем другими суммами. Я догадываюсь, что там есть конкретные люди, которым очень хочется получить разницу между 80 млн и 400 млн руб. Это не в плоскости строительства, а в плоскости вымогательства, мошенничества и незаконного обогащения», — пояснил Валерий Ананьев.Следует отметить, что представители компании «ГудРент» имеют диаметрально противоположное мнение относительно причин конфликта вокруг Оpеrа Tower. Там заявляют, что вложили в проект не 80, а 204 млн руб. Арбитражный суд Свердловской области в конце 2015 года признал законность этих финансовых требований. Кроме того, представители «ГудРент» обвиняют АСК в неправомерной продаже Оpеrа Tower от одной своей дочерней компании другой (от ЗАО «АСК-Отель» ООО «МФК»). В результате проверки юридической чистоты этой сделки летом 2016 года недостроенный объект был арестован и возбуждено уголовное дело. Сейчас в рамках него продолжаются разбирательства.Можно констатировать, что будущее проекта Оpеrа Tower представляется туманным. Высока вероятность, что он так и останется нереализованным. В этой ситуации «Атомстройкомплекс» рискует безвозвратно потерять 800 млн руб., которые уже вложил в реализацию проекта. Кроме того, нельзя исключать, что объект передадут в собственность УГМК. Неожиданное появление структур холдинга Андрея Козицына в деле Оpеrа Tower с самого начала наталкивало на мысль о желании «прибрать к рукам» известный долгострой.