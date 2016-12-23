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ФАС запретила «Монетке» открывать новые торговые точки в 16 муниципалитетах Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 23.12.2016. В Свердловской области растет количество муниципалитетов, в которых одна торговая сеть занимает близкую к доминирующей долю рынка в 25%. Об этом сообщил сегодня в ходе пресс-конференции в Екатеринбурге руководитель регионального Управления Федеральной антимонопольной службы Дмитрий Шалабодов.



В частности, торговая сеть «Монетка» занимает 25% доли рынка в 16 муниципалитетах региона, «Магнит» — в девяти, «Кировский» — в двух. Антимонопольный орган запретил этим торговым сетям открывать новые точки в таких муниципалитетах.



«Мы видим, что во все наши муниципалитеты заходит крупные торговые сети, которые будут обладать и уже обладают рыночной властью фактически оказывать существенное влияние на цены, которые там формируются. Поэтому по всем этим муниципалитетам уже действует запрет на приобретения этими сетями новых хозяйствующих субъектов», — сказал Д. Шалабодов.



В случае нарушения запрета УФАС намерено выдавать компаниям предписание о принудительной реорганизации или продажи торговых точек.



Также руководитель УФАС отметил, что в течение года антимонопольный орган дважды оштрафовал торговую сеть «Пикник» за ограничение допуска в сеть поставщиков.

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