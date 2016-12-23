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Президент РФ спрогнозировал снижение ВВП по итогам года на 0,5-0,6%

УрБК, Москва, 23.12.2016. Президент РФ Владимир Путин спрогнозировал снижение ВВП страны по итогам года на 0,5-0,6%. В прошлом году этот показатель был на уровне 3,7%.



По его словам, инфляция в 2016 году будет на низком уровне и составит 5,5%. Кроме того глава государства сообщил, что в ближайшее время России удастся выйти на целевые показатели инфляции в 4%.

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