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НСПК прогнозирует выпуск банками около 40 млн карт системы «Мир» в 2017 году

УрБК, Москва, 23.12.2016. В 2017 году российские банки выпустят около 40 млн карт платежной системы «Мир», сообщают «Ведомости» со ссылкой на заявление гендиректора Национальной системы платежных карт (НСПК) — оператора «Мира».



В частности, Сбербанк планирует в ближайшие два года выпустить до 40 млн национальных карт. На конец 2015 года почти половина всех карт, выпущенных в РФ, приходилась на Сбербанк, следует из данных ЦБ.



Напомним, что в соответствии с федеральным законом, все бюджетные средства должны проходить по счетам, к которым привязана карта «Мир». Как уточняют в ЦБ, с 2018 года операции по другим картам по таким счетам станут невозможны.

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