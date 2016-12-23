Новости дня

Жители поселка Шабры остались без света из-за повреждения на сетях талькового комбината

УрБК, Екатеринбург, 23.12.2016. Большая часть жителей поселка Шабры в Екатеринбурге около 4.00 в ночь с 22 на 23 декабря 2016 года осталась без электроснабжения по причине повреждения воздушной линии электропередачи 35 кВ. Об этом сообщает пресс-служба АО «Екатеринбургская электросетевая компания» (ЕЭСК).



ЛЭП находится на балансе и обслуживается юридическими лицами, которым принадлежит Шабровский тальковый комбинат. Технологических нарушений в работе сетевого оборудования ЕЭСК, которые могли бы стать причиной инцидента, не происходило.



Общий сброс нагрузки составил более 2 МВт. В зону погашения попали в том числе социально значимые объекты: школа и детский сад.



«В ходе переговоров с представителями владельцев воздушной линии АО «Екатеринбургская электросетевая компания» предложило свою помощь в восстановлении ЛЭП, однако от услуг аварийной бригады и спецтехники АО «ЕЭСК» энергетики Шабровского талькового комбината отказались», — сказано в сообщении.



Жители поселка Шабры неоднократно жаловались на качество электроснабжения и состояние электросетевой инфраструктуры, принадлежащей Шабровскому тальковому комбинату. Ранее в 2016 году АО «Екатеринбургская электросетевая компания» рассмотрело техническую возможность подключения потребителей напрямую к своим сетям. На данный момент энергетикам удалось запитать порядка трети населенного пункта, в том числе котельные и поликлинику, от сетевой инфраструктуры АО «ЕЭСК». Электроснабжение остальных потребителей по-прежнему осуществляется от сетей Шабровского талькового комбината.



Напомним, история вопроса о задолженности юридических лиц, владеющих Шабровским тальковым комбинатом, перед энергетиками насчитывает более 13 лет. В настоящее время сумма долга составляет более 196 млн руб.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: