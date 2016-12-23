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«Юмакс-Центр» выставил объекты в Екатеринбурге и Тюмени на повторные торги со снижением цены

УрБК, Екатеринбург, 23.12.2016. В Екатеринбурге и Тюмени на повторные торги в виде открытого аукциона выставлены два объекта ООО «Юмакс-Центр» (входит в ГК «Юмакс»). Об этом сообщается на официальном сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.



Лотом № 1 выставлено 4-этажное здание коммунально-складского предприятия общей площадью 2 тыс. 387 кв. м., расположенное в Екатеринбурге, по ул. Крестинского, 46 б и находящийся там же земельный участок площадью 2 тыс. 559 кв. м. Начальная стоимость лота — 69 млн 409 тыс. 800 (ранее — 77 млн 122 тыс. руб.).



Лотом № 2 выставлено 2-этажное торговое здание с бойлерной и станцией техобслуживания общей площадью 1 тыс. 692,6 кв. м., расположенное в Тюмени, по ул. Московский тракт, 134 а, а также находящиеся там же компрессорная станция, котельная и два земельных участка под ними площадью 5 тыс. 133 кв. м. и 2 тыс. 895 кв. м. Начальная цена лота — 74 млн 187 тыс. 900 (ранее — 82 млн 431 тыс. руб.).



Заявки принимаются с 26 декабря 2016 года по 6 февраля 2017 года. Аукцион состоится 13 февраля 2017 года.



Напомним, 15 февраля 2016 года Арбитражный суд Свердловской области принял решение признать одно из предприятий ГК «Юмакс» — ООО «Юмакс-Центр» несостоятельным и открыть в отношении компании конкурсное производство сроком на 6 месяцев.



В январе 2016 года ПАО «Сбербанк России» обратилось в Арбитражный суд Свердловской области с исками о банкротстве еще трех предприятий группы — ООО Уральская торговая компания «Юмакс», ООО «Юмакс-КП» и ООО «Юмакс-3 Этрон». Суммы исковых требований к этим организациям превышают 300 млн руб.

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