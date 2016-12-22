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На Урале сумма невозврата средств за экспортированный лес превысила 80 млн рублей
22 декабрь 2016 (16:47)
УрБК, Екатеринбург, 22.12.2016. Екатеринбургской таможней в 2016 году возбуждено 60 дел об административных правонарушениях, связанных с незачислением валютной выручки по контрактам от экспорта лесоматериалов. Общая сумма невозврата денежных средств составила свыше 81 млн руб., сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления (УТУ).
Следует отметить, что в 2015 году было возбуждено 70 дел об административных правонарушениях на сумму около 75 млн руб.
Приведенные данные, по мнению аналитиков УТУ, свидетельствует о сохранении негативной ситуации, а также о наличии неблагонадежных участников внешнеэкономической деятельности и высокой степени криминогенности в сфере экспорта леса.
«К примеру, организациями заключаются внешнеторговые контракты на поставку лесоматериалов, предусматривающие намеренно завышенные сроки оплаты, которые могут составлять более 5 лет и продлеваться неоднократно», — рассказала начальник отдела валютного контроля Екатеринбургской таможни Лариса Кокорина.
Благодаря взаимодействию Екатеринбургской таможни с подразделениями валютного контроля и оперативно-розыскного отдела, в 2016 году возбуждено 2 уголовных дела по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 193 УК РФ за невозвращение валютной выручки. Кроме того, возбуждено 2 уголовных дела по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 226.1 УК РФ — по фактам незаконного вывоза за границу леса и лесоматериалов. Общая сумма выявленных невозвращенных денежных средств составила свыше 66 млн руб.
Следует отметить, что в 2015 году было возбуждено 70 дел об административных правонарушениях на сумму около 75 млн руб.
Приведенные данные, по мнению аналитиков УТУ, свидетельствует о сохранении негативной ситуации, а также о наличии неблагонадежных участников внешнеэкономической деятельности и высокой степени криминогенности в сфере экспорта леса.
«К примеру, организациями заключаются внешнеторговые контракты на поставку лесоматериалов, предусматривающие намеренно завышенные сроки оплаты, которые могут составлять более 5 лет и продлеваться неоднократно», — рассказала начальник отдела валютного контроля Екатеринбургской таможни Лариса Кокорина.
Благодаря взаимодействию Екатеринбургской таможни с подразделениями валютного контроля и оперативно-розыскного отдела, в 2016 году возбуждено 2 уголовных дела по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 193 УК РФ за невозвращение валютной выручки. Кроме того, возбуждено 2 уголовных дела по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 226.1 УК РФ — по фактам незаконного вывоза за границу леса и лесоматериалов. Общая сумма выявленных невозвращенных денежных средств составила свыше 66 млн руб.
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