Новости дня

Научный редактор «Уралвагонзавода» получил литературную премию

УрБК, Екатеринбург. 22.12.2016. Научный редактор отдела по связям с общественностью головного предприятия НПК «Уралвагонзавод» Сергей Устьянцев удостоен литературной премии «Щит и меч Отечества». Об этом сообщает пресс-служба корпорации.



Церемония награждения прошла вчера в Москве, в Доме Пашкова. Жюри оценило монографию Сергея Устьянцева «Очерки истории отечественной индустриальной культуры ХХ века».



«Трехтомник посвящен изучению феномена «Уралвагонзавода» — предприятия с уникальной индустриальной культурой, где успешно решались и решаются задачи по созданию и производству совершенно разных изделий: подвижного состава, криогенной техники и, конечно, бронированных машин. Первые три тома монографии охватывают период с начала 1930-х (история проектирования и строительства предприятия) до 1950 года. Работа над последующими томами продолжается», — говорится в сообщении.



«Сохранение наследия Танкпрома — одна из важнейших социальных миссий корпорации. Просветительские, издательские и онлайн проекты по истории отрасли являются для нас приоритетом. Венцом этой работы должно стать создание Музея Танкпрома к 100-летию отечественного танкостроения в 2020 году. Благодарны жюри за высокую оценку труда Сергея Устьянцева», — отметил заместитель генерального директора НПК «Уралвагонзавод» Алексей Жарич.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: