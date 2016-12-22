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За год внешнеторговый оборот России с дальним зарубежьем снизился на 14,5%

УрБК, Москва, 22.12.2016. За прошедший год внешнеторговый оборот России со странами дальнего зарубежья снизился на 14,5% до 328,36 трлн долл. США. Об этом сообщает Росстат.



Наибольшее падение отмечается со странами Евросоюза — минус 19,1% до 161,2 трлн долл. США. Из стран ЕС у России сильнее всего упал внешнеторговый оборот с Италией (-39,3%), с Латвией (-37,7%), с Нидерландами (-30,2%).



Из стран АТЭС наибольшее падение оборота отмечается с Турцией — минус 36,8%.



Внешнеторговый оборот с государствами-участниками СНГ в общей сложности упал на 17,4% до 45,49 трлн долл. США. Наибольше падение отмечается с Украиной — минус 35,2% до 8,1 трлн долл. США.

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