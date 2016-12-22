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Судебные приставы будут проверять коллекторов только по заявлениям о нарушениях

УрБК, Москва, 22.12.2016. Проверки деятельности коллекторских агентств на соответствие новому закону Федеральная служба судебных приставов России будет осуществлять только по заявлениям о нарушениях. Об этом сообщает «Банки.ру» со ссылкой на заявление заместителя главного судебного пристава РФ Татьяны Игнатьевой.



С 1 января 2017 года возвратом просроченной задолженности смогут заниматься только включенные в государственный реестр юридические лица, осуществляющие деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности.



По словам Т. Игнатьевой, ФССП будет проводить проверки «только по заявлениям, потому что функция госконтроля на неопределенную группу юрлиц, которые занимаются этой деятельностью, законом не предусмотрена».



«При обращении в службу мы соответствующим образом обращение будем рассматривать и, если усмотрим там наличие признаков состава правонарушения, будем соответствующий протокол составлять и направлять его в суд», — добавила замглавы ФССП.



Согласно Кодексу об административных правонарушениях, коллекторам, которые продолжат свою деятельность без включения в соответствующий реестр, грозит штраф: до 500 тыс. руб. для граждан, до 1 млн руб. для должностных лиц и до 2 млн для юридических лиц.

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