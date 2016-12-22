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За три года в России сигареты подорожают на 27%

УрБК, Москва, 22.12.2016. В 2017 году средняя стоимость пачки сигарет в России вырастет на 10%, а за три года подорожание составит 27%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора департамента налоговой и таможенной политики Минфина РФ Алексея Сазанова.



«По оценкам Минфина России, вследствие изменения ставок акцизов на сигареты средняя розничная цена одной пачки сигарет возрастет в 2017 году. на 10% по сравнению с 2016 годом, а на конец планируемого периода — в 2019 году — на 27% по сравнению с 2016 годом», — сказал он.



По оценкам экспертов, сейчас средняя стоимость пачки сигарет достигает 110 руб.



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