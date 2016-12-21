Город не принимает

Администрация Екатеринбурга и фонд «Город.PRO» представили на заседании Общественной палаты города проект новой транспортной сети, которую предполагается запустить с 1 июля 2017 года. Она предусматривает резкое сокращение числа маршрутов общественного транспорта — из 129 останется только 58. За счет этого городские власти планируют сократить интервал движения до 3-7 минут. Однако многие наблюдатели считают, что администрация Екатеринбурга изменяет транспортную схему не для повышения комфорта передвижения жителей, а для того, чтобы вытеснить частных перевозчиков с наиболее прибыльных маршрутов. Этот шаг позволит заметно повысить доходность муниципальных транспортных предприятий. При этом достижение основной цели нововведений оказалось под большим вопросом. Жители города сомневаются, что чиновникам удастся обеспечить интервал движения транспорта в 3-7 минут из-за регулярных пробок и резкого сокращения числа маршруток и микроавтобусов.Председатель комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети администрации Екатеринбурга Игорь Федотов заявил, что с 1 июля 2017 года в уральской столице количество автобусов средней и малой вместимости сократится с 1 001 до 271 единицы.«У нас в июне 2017 года заканчивается большая часть договоров с коммерческими перевозчиками. Мы объявим новые конкурсы на каждый маршрут. Будут предъявлены достаточно серьезные требования: к подвижному составу, к стоимости контракта. Кто из частных перевозчиков выиграет этот конкурс, тот и будет работать на маршрутах», — заявил Игорь Федотов.Очевидно, что этот шаг приведет к сужению рынка коммерческих перевозок. Муниципальные транспортные предприятия не имеют в своем парке автобусов малой и средней вместимости. Соответственно, всю нагрузку понесут частные перевозчики. В этой связи возникает закономерный вопрос: если автобусный парк Екатеринбурга сократится сразу на 730 единиц, то кто будет обеспечивать интервал движения в 3-7 минут? Ведь вся суть нововведений заключается в том, чтобы сократить число маршрутов и за счет этого нарастить частоту движения. Если общее число транспортных средств в городе заметно снизится, то интервал должен сохраниться на текущем уровне.«Малые автобусы — это маршрутки. Ими владеют только частные перевозчики. Непонятно, как они отреагируют на новую транспортную схему. Ведь большинство из них будут вынуждены прикрыть свой бизнес и отправить свои «Богданы» в другие города», — заявила член Общественной палаты Екатеринбурга Екатерина Петрова.Еще одна серьезная проблема, которая может помешать снизить интервал движения транспорта до 5-7 минут — регулярные пробки. Даже если предположить, что городские власти смогут найти подвижной состав для обеспечения необходимой регулярности рейсов, то из-за затрудненного движения он все время будет скапливаться в одном месте. В результате интервал движения может вырасти с 3-7 до 30-40 минут. Особенно остро эта проблема стоит перед трамвайным движением. Любая авария на путях, поломка вагонов или перебои с электричеством моментально приводят к остановке движения этого вида транспорта минимум на 20-40 минут.«Понятно, что некоторые отклонения из-за пробок будут. Однако эта проблема не является критичной. Если у вас достаточно много единиц подвижного состава, то это означает, что время ожидания не должно быть большим. Хотя в любом случае с пробками нужно бороться путем создания выделенных полос для движения общественного транспорта», — считает руководитель проекта «Город.PRO» Андрей Толмачев.Однако далеко не все члены Общественной палаты Екатеринбурга согласны с этой точкой зрения.«С каждым годом проблема пробок в уральской столице становится все более острой. В Европе все по-другому. Там нет пробок. На каждой остановке установлено табло, где написано, через сколько минут подойдет тот или иной вид транспорта», — заявила член Общественной палаты города Ирина Евдокимова.Председатель регионального отделения Союза женщин России Ольга Гапонец сообщила, что многие жители города негативно относятся к нововведениям.«Приведу пример. Моя подруга с грузом (две большие сумки) вынуждена пересаживаться с одного транспорта на другой. Это дополнительные физические нагрузки. Она бежит по вашему переходу на второй транспорт. Затем возвращается обратно по той же схеме. Отсюда появляется негативное отношение среди населения к изменению транспортной схемы», — рассказала Ольга Гапонец.Председатель Общественной палаты Екатеринбурга Яков Спектор полагает, что горожане пока не готовы к внедрению новой маршрутной сети.«Мы этот вопрос не закрываем. Он остается под контролем у Общественной палаты. Вопрос очень резонансный для Екатеринбурга. Если честно, новая транспортная схема не готова к принятию обществом. Поэтому сегодня нужно и администрации города, и фонду «Город.PRO» больше работать с населением», — сообщил Яков Спектор.Очевидно, что внедрение новой транспортной сети вызывает неоднозначную реакцию екатеринбуржцев. Многие жители города считают, что необходимо развивать текущую маршрутную систему, а не создавать новую. В настоящее время ключевой проблемой является изношенность транспортного парка. Многие муниципальные автобусы, а также большинство трамваев и троллейбусов давно выработали свой ресурс. На этой неделе из-за аномальных холодов отдельные районы Екатеринбурга столкнулись с настоящим транспортным коллапсом. Муниципальная техника в экстремальных условиях не смогла успешно обслуживать пассажиров, и ее в условиях сильного похолодания подменили как раз частные перевозчики, которые имеют более современные транспортные средства. Однако, несмотря даже на такой пример, власти хотят в 2017 году практически полностью вытеснить их с рынка.Поэтому многие наблюдатели считают, что для администрации Екатеринбурга первоочередной задачей является модернизация муниципального транспорта, а не изменение всей маршрутной схемы.