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Екатеринбург изобразят на памятных монетах к ЧМ-2018

УрБК, Москва, 21.12.2016. Дом Н. И. Севастьянова, который расположен в Екатеринбурге, изобразят на памятных монетах, выпущенных к Чемпионату мира по футболу 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба Банка России.



«На оборотной стороне одной монеты (расположены изображения: картуша с домом Н. И. Севастьянова и надписью «Екатеринбург» на фоне орнамента, состоящего из элементов, отображающих российскую культуру и фольклорное наследие, а также футбольный мир; выполненной в цвете траектории полета стилизованного мяча, футболиста; по окружности имеется надпись — «Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России», — говорится в сообщении.



Банк России 21 декабря 2016 года выпускает в обращение памятные монеты — серебряную номиналом 3 руб. и золотую номиналом 50 руб., посвященные проведению в России Кубка конфедераций FIFA 2017 года.



Также ЦБ выпускает инвестиционные монеты — серебряную номиналом 3 руб. и золотую номиналом 50 руб., посвященные проведению в РФ Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, четыре памятные серебряные монеты номиналом 3 руб., посвященные проведению в России Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, и памятную монету из недрагоценных металлов номиналом 25 руб. в обычном и специальном исполнениях, посвященную проведению в России Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года.

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