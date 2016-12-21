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В Таиланде погибли двое россиян

21 декабрь 2016 (13:44)

На юге Таиланда произошло ДТП, в результате которого погибли трое туристов. Об этом сообщает Phuket News.

Отмечается, что среди погибших оказались двое граждан России.

По данным издания, микроавтобус по неизвестным причинам сошел с трассы на повороте и врезался на полном ходу в жилой дом.

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