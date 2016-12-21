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СКБ-банк перед Новым годом повышает ставки по вкладам

УрБК, Екатеринбург, 21.12.2016. СКБ-банк перед Новым годом повышает ставки по популярному вкладу «Исполнение желаний». Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Процентная ставка по вкладу «Исполнение желаний» в СКБ-банке с 20 декабря 2016 года увеличена на 1%. Напомним, это вклад с повышенной доходностью на оптимальный срок — 270 дней. Минимальная сумма вклада очень доступна и составляет от 10 тыс. руб.», — говорится в сообщении.



Стоит отметить, что при открытии вклада в мобильном приложении «СКБ-online» ставка еще выше. Для клиентов, открывающих вклад в мобильном банке, процентная ставка повышена дополнительно ещё на 0,3%.

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