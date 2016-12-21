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В Сухом Логу горел цех бумажной фабрики
21 декабрь 2016 (10:11)
УрБК, Екатеринбург, 21.12.2016. В Сухом Логу горел цех готовой продукции бумажной фабрики. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.
«20 декабря 2016 года в 18.07 по местному времени поступило сообщение о пожаре на ул. Береговой. По предварительной информации, на площади 500 кв. м. горит здание цеха готовой продукции бумажной фабрики», — говорится в сообщении.
На месте происшествия были задействованы пожарно-спасательные подразделения, 6 единиц техники и 22 человека личного состава.
Пожар удалось локализовать 21 декабря в 02.20 по местному времени.
«На площади 540 кв. м. сгорела готовая продукция на складе», — говорится в сообщении ведомства.
«20 декабря 2016 года в 18.07 по местному времени поступило сообщение о пожаре на ул. Береговой. По предварительной информации, на площади 500 кв. м. горит здание цеха готовой продукции бумажной фабрики», — говорится в сообщении.
На месте происшествия были задействованы пожарно-спасательные подразделения, 6 единиц техники и 22 человека личного состава.
Пожар удалось локализовать 21 декабря в 02.20 по местному времени.
«На площади 540 кв. м. сгорела готовая продукция на складе», — говорится в сообщении ведомства.
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