Доля креативной экономики РФ в ВВП выросла до 4,2%

УрБК, Екатеринбург, 17.08.2026. Доля креативной экономики в ВВП России увеличилась с 3% в 2021 году до 4,2% в 2025 году. Об этом сообщил начальник управления национальных счетов Росстата К. Алексеев на обучающем семинаре для региональных управленческих команд.

По словам министра, креативная экономика создает высокую добавленную стоимость и новые рабочие места, способствует развитию интеллектуальной собственности и опирается на нематериальные активы. Для отрасли также характерны низкий порог входа и высокая маржинальность.

К. Алексеев отметил, что российская методика расчета креативной экономики соответствует международным стандартам и учитывает особенности национальной экономики. При этом универсальной методики оценки креативной экономики в мировой практике нет — каждая страна формирует собственные подходы с учетом приоритетов экономического развития.

На семинаре также обсудили расчет доли креативной экономики регионов в валовом региональном продукте (ВРП).

По итогам 2024 года наибольший объем добавленной стоимости в креативных индустриях пришелся на Центральный федеральный округ — 4,99 трлн руб., или 7,5% ВРП округа.

В Северо-Западном федеральном округе показатель составил 821,4 млрд руб. (3,6% ВРП), в Южном — 305,8 млрд руб. (2,4%), в Северо-Кавказском — 89,4 млрд руб. (2,1%), в Приволжском — 620,2 млрд руб. (2,4%), в Уральском — 329,4 млрд руб. (1,2%), в Сибирском — 350 млрд руб. (2,1%), в Дальневосточном — 173,2 млрд руб. (1,5%).

Семинар по расчету показателей креативной экономики прошел на площадке РАНХиГС в рамках образовательной программы Минэкономразвития РФ для региональных управленческих команд. Программу открыл глава Минэкономразвития М. Решетников.

По итогам семинара представителям региональных ведомств и институтов развития дали рекомендации по развитию креативной экономики и обозначили основные направления государственной политики в этой сфере.