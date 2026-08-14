Паводок затронул около 5 тысяч га посевных площадей в Ирбитском районе

УрБК, Екатеринбург, 14.08.2026. В Ирбитском районе Свердловской области в зоне паводка оказались около 5 тыс. га посевных площадей. Об этом сообщил УрБК глава Ирбитского муниципального образования Николай Никифоров.

«Все равно мы получаем урожайность примерно от 16 до 27 (т/га, прим. ред.)», — сказал он, уточнив, что в обычных условиях урожайность составляет около 40 т/га.

По словам Никифорова, сельхозпредприятия района смогли поддержать друг друга в период паводка, в том числе предоставляя технику для вывоза имущества и оборудования.

«В этот раз сельхозпредприятия помогали друг-дружке, понимаете, вот тоже техника… У одних вывезли, к другим поехали, начали вывозить, потому что вода шла этапами. И они вот это все как бы вместе проводили», — отметил глава муниципального образования.

Он подчеркнул, что сельхозпредприятия имели запас кормов, сформированный заранее.

«Нет, у нас, конечно, наши сельхозпредприятия, именно у них запас кормов был, у нас переходящий запасник годовой», — сказал Н. Никифоров.