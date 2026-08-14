Креативные кластеры Свердловской области представили планы на новый сезон

УрБК, Екатеринбург, 14.08.2026. Представители креативных кластеров Свердловской области представили итоги работы и планы на новый сезон. Об этом они рассказали на пресс-конференции в ТАСС.

В регионе в настоящее время насчитывается 13 площадок, соответствующих официальным критериям креативного кластера, сообщили участники мероприятия.

«В Свердловской области сложилась экосистема совершенно непохожих друг на друга кластеров — со своими уникальными идеями и событийной программой. СОФПП по решению губернатора выполняет роль опорной организации по развитию креативных индустрий, но мы не вмешиваемся в деятельность кластеров. Можем помочь — предложить совместные мероприятия или программы продвижения, но не более. Также в регионе сегодня идет формирование реестра предпринимателей креативных индустрий. В начале лета вместе с министерством экономики, инвестиций и территориального развития мы запустили специальный сервис. По сути это цифровая библиотека всех тех организаций, которые составляют креативную экономику региона и претендуют на поддержку государства», — рассказал директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев.

По его словам, креативные индустрии региона в основном представлены компаниями, работающими в сферах разработки программного обеспечения, рекламы и PR, арт-индустрии, отдыха и развлечений, архитектуры и урбанистики, а также моды.

Для представителей креативных индустрий доступны различные меры поддержки. В их числе индустриальные мероприятия, образовательные программы, финансовая поддержка, бесплатные консультации и техническая поддержка Центра «Честный знак». Предприниматели также могут размещать продукцию в магазинах «Домны» и «Салюта» и проводить там мероприятия.

«Представители креативных индустрий отнесены к приоритетным отраслям экономики и могут претендовать на специальные условия по нашим займам. Они получают средства по минимальной ставке — от 10,5% годовых», — отметил Пиличев.

Одним из основных событий нового сезона станет Международный фестиваль креативных индустрий, который пройдет в Свердловской области с 25 по 30 августа. Мероприятия состоятся по направлениям кино, мода, арт-индустрия и ИТ. Площадками станут ККТ «Космос», кластеры «Домна», «Салют», «У Макаровского» и «Хлебозавод № 6». Организаторы ожидают более 4 тыс. участников из более чем 10 стран.

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