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13 августа 202615:04

На «Госуслугах» появится сервис поиска и покупки мест на кладбищах

УрБК, Москва, 13.08.2026. Цифровые сервисы по поиску и покупке мест для захоронения планируют запустить на «Госуслугах» в 21 регионе России до 1 декабря 2026 года. На проект предполагается направить 295,5 млн руб., следует из ведомственного паспорта цифровой трансформации Минцифры.

Для работы сервиса планируется загрузить сведения о 14 тыс. кладбищ в Национальную систему пространственных данных (НСПД). Также предполагается обеспечить импорт данных для предоставления в электронном виде 15 государственных услуг.

В Минцифры сообщили «Коммерсанту», что в 2026 году решение «Управление захоронениями» уже реализовано в шести регионах, еще в 15 субъектах ведется работа по его внедрению.

«Расширение «пилота» на дополнительные регионы позволит стандартизировать практики, накопить единые справочники и масштабировать цифровые сервисы», — сказал представитель ведомства.

По данным Минцифры, сервис должен упростить получение услуг, связанных с захоронениями, снизить административную нагрузку на органы власти и сделать более прозрачными учет мест на кладбищах и рынок ритуальных услуг.

В России насчитывается более 73 тыс. кладбищ и 33 крематория. При этом значительная часть процедур, связанных с захоронениями, пока остается очной и требует оформления документов на бумаге.

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