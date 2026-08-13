Первый детский культурно-просветительский центр открылся в Ирбитском МО

УрБК, Екатеринбург, 13.08.2026. В Ирбитском муниципальном округе Свердловской области на базе Ницинского сельского Дома культуры открылся детский культурно-просветительский центр. Здесь будут развиваться традиционные промыслы и ремесла.

В департаменте информполитики региона сообщили, что в 2023 году село признали местом традиционного бытования народных художественных промыслов по виду производства «Художественное ручное ткачество». Центр открылся в рамках нацпроекта «Семья». На его создание направили почти 4,5 млн руб.

Пространство центра разделено на три функциональные зоны: игровую, развивающую и творческую. Для занятий приобрели интерактивную панель и два интерактивных стола, 3D-принтер, световое оборудование, ткацкие станки, комплект народных музыкальных инструментов, пальчиковые и кукольные театры, мебель и компьютерную технику. Программа центра построена вокруг трех направлений: «Прошлое», «Настоящее» и «Будущее». Дети смогут изучать традиционные техники ткачества и изготовления народных игрушек, знакомиться с современными формами народного творчества, а также осваивать 3D-моделирование и основы программирования. В дальнейшем здесь планируют проводить мастер-классы с народными мастерами, семейные творческие занятия и проекты, объединяющие народное искусство с цифровыми технологиями.

«Создание детского культурно-просветительского центра в Ницинском — это возможность соединить богатое культурное наследие территории с современными форматами работы с детьми. Здесь ребята смогут знакомиться с традиционными ремеслами, участвовать в творческих проектах и одновременно осваивать современные технологии. Важно, чтобы культура была для ребенка живым опытом, который помогает развивать интерес к истории своей территории и творческие способности», — сказал заместитель министра культуры Свердловской области Роман Дорохин.

Также в Ирбитском муниципальном образовании открыли арт-пространство «На взлет» в культурном центре имени Дважды Героя Советского Союза Г.А. Речкалова в поселке Зайково, сообщили в департаменте.