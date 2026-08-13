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13 августа 202609:50

Заслуженный металлург России Михаил Аршанский отметил 70-летие работы на ЕВРАЗ НТМК

Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа
Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа
Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа
Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

УрБК, Екатеринбург, 13.08.2026. Заслуженный металлург России Михаил Аршанский отметил 70-летие трудовой деятельности на Нижнетагильском металлургическом комбинате (ЕВРАЗ НТМК). В честь юбилея у центральной проходной предприятия высадили именной дуб и установили памятную табличку, сообщили в пресс-службе ЕВРАЗа.

В церемонии приняли участие операционный директор ЕВРАЗ НТМК Константин Миронов, председатель первичной профсоюзной организации Владимир Радаев и молодые специалисты комбината. Коллеги также передали Аршанскому сертификат на допечатку тиража его книги «НТМК. События и люди. Из личных воспоминаний».

Аршанский начал работать на НТМК в 1956 году после окончания Уральского политехнического института. За 70 лет он прошел путь от помощника мастера прокатного цеха до главного инженера и руководителя комбината.

Под его руководством на предприятии построили первую машину непрерывной разливки стали в мартеновском цехе, современные машины непрерывного литья заготовок в конвертерном цехе, коксовую батарею и цех прокатки широкополочных балок. Также Аршанский участвовал в строительстве металлургических предприятий в Индии, Мексике и Венгрии.

Сейчас он продолжает работать советником вице-президента ЕВРАЗа, руководителя дивизиона «Урал». Аршанский имеет звания заслуженного металлурга РСФСР, кандидата технических наук, почетного гражданина Нижнего Тагила и Свердловской области. Он является автором более 60 свидетельств и патентов на изобретения.

«За 70 лет изменилось многое — технологии, эпохи, вся страна. Но здесь, на комбинате, сохранилась главная ценность: люди и особая атмосфера взаимной поддержки. Я объездил десятки заводов в разных странах и могу сказать уверенно, что такой сплав характера и отношения к делу, как на ЕВРАЗ НТМК, не встречается больше нигде. И очень важно, чтобы молодые специалисты, которые приходят на завод сегодня, чувствовали это и передавали следующим поколениям», — отметил Михаил Аршанский.

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