Шоурум более 60 российских брендов откроют в Екатеринбурге на фестивале креативных индустрий

УрБК, Екатеринбург, 12.08.2026. Шоурум российских брендов одежды и аксессуаров откроется в Екатеринбурге 25 и 26 августа в честь Международного фестиваля креативных индустрий. Он расположится в креативном кластере «Домна» и представит посетителям более 60 брендов из Свердловской области и других регионов России, сообщили организаторы.

«Мы третий год открываем в Екатеринбурге шоурум российских брендов. Это стало не только традицией крупных индустриальных событий для модной индустрии, но и настоящим праздником для жителей и гостей города, стилистов и всех неравнодушных к моде людей. В одном месте можно увидеть и купить вещи от новых и уже узнаваемых брендов, причем с приятными скидками», – сказал директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев.

Посетители шоурума смогут не только познакомиться с российскими марками, но и принять участие в мероприятиях фестивального трека «Мода». В программе запланированы дискуссии, лекции, мастер-классы и встречи с представителями индустрии.

Хедлайнером трека станет стилист, телеведущий, телепродюсер, блогер и создатель бренда одежды Rogov Александр Рогов. 25 августа в ККТ «Космос» он примет участие в пленарной дискуссии «Поиск новых рынков, экспорт креативного продукта и коллаборации» и проведет мастер-класс «Как создать свой неповторимый стиль».

26 августа участники фестиваля смогут посетить смол-ток о современных трендах и способах заработка в модной индустрии. Эксперты расскажут о тенденциях осеннего сезона, разберут актуальную цветовую палитру и сочетания, а также покажут приемы стилизации.

Отдельный блок программы будет посвящен обязательной маркировке продукции. 27 августа в городском молодежном кластере «Салют» будет работать консультационная зона фестивального трека «Честный знак», где производители смогут получить информацию о требованиях к маркировке.

Основная программа Международного фестиваля креативных индустрий пройдет в Екатеринбурге с 25 по 28 августа. В ней примут участие представители более чем 10 стран. 29 и 30 августа фестиваль продолжится мероприятиями партнеров.

Участие в мероприятиях бесплатное, необходима предварительная регистрация. Организаторами фестиваля выступают правительство Свердловской области, администрация Екатеринбурга и Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП, на базе которого создан Центр «Мой бизнес»).