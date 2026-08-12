Свердловский Росреестр обработал почти 4,5 тыс. обращений и сообщений граждан с апреля по июнь

УрБК, Екатеринбург, 12.08.2026. Почти 4,5 тыс. обращений и сообщений граждан обработано Управлением Росреестра по Свердловской области с апреля по июнь 2026 года.

В пресс-службе Управления сообщили, что более 98% всех обращений и сообщений граждан рассмотрены положительно: вопросы заявителей решены (1,9%) или по ним даны детальные разъяснения (97%). Всего 0,3% обращений признаны необоснованными, на 0,7% ответы не направлялись в связи с отсутствием сути обращения. По 0,4% обращений предоставлена информация ответственному органу.

Чаще всего заявители обращались по вопросам предоставления сведений ЕГРН (58% обращений); государственной регистрации прав (24% обращений), государственного кадастрового учета (7% обращений), государственного земельного надзора (5%).

Значительно реже — по вопросам контроля за деятельностью СРО арбитражных управляющих (3%), вопросам земельных и имущественных отношений (2%), государственных услуг Росреестра (1%), кадастровой деятельности (0,5%) и государственной кадастровой оценки (0,2%).

«Анализ поступающих к нам сообщений позволяет выявить наиболее волнующие вопросы, узнать о трудностях, с которыми может столкнуться гражданин в процессе подачи обращения. Решение вопросов заявителей — одна из основных задач Управления. В социальных сетях, на информационных ресурсах и через СМИ мы проводим работу с гражданами: освещаем наиболее актуальные и сложные ситуации, предоставляем детальные разъяснения и публикуем методические рекомендации», — отметила заместитель руководителя Татьяна Янтюшева.