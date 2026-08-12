Челябинцы внесли на банковские счета более триллиона рублей

УрБК, Челябинск, 12.08.2026. Жители Челябинской области на 1 июля 2026 года разместили на банковских вкладах и счетах, без учета счетов эскроу, более триллиона руб. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ЦБРФ по Челябинской области.

За год объем сбережений вырос на 12%. Большинство вкладов жители региона открыли в рублях. Сумма вложений в иностранной валюте за год снизилась почти на 5%. Их доля в общем объеме сбережений составила менее 3%.

Пресс-служба Уральского главного управления (ГУ) Банка России ранее сообщала, что розничные инвесторы Свердловской области по итогам 2025 года пополнили свои брокерские счета на 48 млрд руб., что на 19% больше показателей предыдущего года. Общий объем портфелей свердловских инвесторов достиг 300 млрд руб.