АКАР Урал продлила прием заявок в рейтинг рекламных агентств до 17 августа

УрБК, Екатеринбург, 12.08.2026. Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР Урал) продлила до 17 августа включительно прием заявок на участие в Рейтинге рекламных агентств Урала — 2026. Об этом сообщили организаторы.

Рейтинг региональных рекламных агентств Урала проводится ежегодно и в этом году пройдет в пятый раз. Исследование учитывает не только финансовые показатели компаний, но и оценку их работы рекламодателями.

Участниками могут стать рекламные агентства с годовым оборотом от 5 млн руб., штатом не менее пяти человек и головным офисом, зарегистрированным на территории УрФО. Участие в рейтинге бесплатное.

«Рейтинг региональных агентств Урала позволяет собирать статистически важные данные о текущем положении местного рынка. Уже пятый год подряд агентства не просто меряются бюджетами в категориях, но и получают обратную связь от сотен рекламодателей разного уровня. В России нет рейтингов, которые могли бы похвастаться такой вовлеченностью рынка», — сказал руководитель комитета по исследованиям АКАР Урал, директор агентства AMG Сергей Балакирев.

По его словам, рейтинг также должен стать инструментом для поиска подрядчиков. «В системе РРАУ сами агентства дают некое мерило для всех участников рекламного рынка — от рекламодателей и служб безопасности до соискателей и представителей госструктур. В данном продукте АКАР-Урал реализует экосистему, в которой клиент может легко подобрать агентство под свои задачи — размещение ТВ-рекламы, SMM, Digital и еще 10 специализаций — отобрать пул агентств и позвать их в тендер», — отметил С. Балакирев.

На базе рейтинга планируют создать карту уральского рекламного рынка, которая будет ориентирована на рекламодателей, агентства, госструктуры и соискателей. Подать заявку можно на сайте рейтинга.