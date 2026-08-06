Прием заявок на Рейтинг рекламных агентств Урала завершится 7 августа

УрБК, Екатеринбург, 06.08.2026. Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР) Урал завершает прием заявок на участие в Рейтинге рекламных агентств Урала — 2026. Подать документы можно до 7 августа включительно, сообщили в пресс-службе организации.

Как отметили в АКАР, рейтинг проводится ежегодно и отражает состояние рекламного рынка Уральского федерального округа. При формировании итогового списка учитываются не только финансовые показатели агентств, но и оценки рекламодателей, которые анализируют качество сервиса и уровень доверия к участникам рынка.

Принять участие могут рекламные агентства с годовым оборотом не менее 5 млн руб., штатом от пяти сотрудников и головным офисом, зарегистрированным в УрФО. Участие в рейтинге бесплатное.

«Для агентств рейтинг — это инструмент продаж и подтверждение сильных сторон реальными данными, возможность выделиться на фоне конкурентов и оценить положение на рынке. Для рекламодателей — это удобный и объективный навигатор по выбору партнера, позволяющий сравнивать агентства не по субъективным критериям, а по понятным позициям», — сообщили в пресс-службе АКАР.

Руководитель комитета по исследованиям АКАР Урал, директор агентства AMG Сергей Балакирев отметил, что рейтинг позволяет агентствам получать обратную связь от рекламодателей.

«Уже пятый год подряд агентства не просто меряются бюджетами в категориях, но и получают обратную связь от сотен рекламодателей разного уровня. В России нет рейтингов, которые могли бы похвастаться такой вовлеченностью рынка», — сказал он.

Итоги рейтинга планируется представить 18 сентября на Национальном рекламном форуме «Регионы» в Екатеринбурге. На его основе также будет создана карта рекламного рынка Урала, предназначенная для рекламодателей, агентств, государственных структур и соискателей.