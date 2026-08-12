Бизнес предлагает Минфину «обелить» клининг

УрБК, Москва, 12.08.2026. Бизнес обсуждает с Минфином дополнительные налоговые меры в части обеления клининговой отрасли, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.

За последние девять лет попытки обелить эту сферу не принесли желаемых результатов, поэтому необходимы более системные и масштабные меры, говорит один из источников.

Последние предложения в Минфин поступили от экспертного совета ведущих деловых объединений, куда входят РСПП, ТПП, «Опора России» и «Деловая Россия». Ключевая идея проекта — создание для отрасли отдельного налогового режима, предполагающего, что общая фискальная нагрузка в среднем будет эквивалентна издержкам бизнеса на серые схемы.

По экспертным оценкам авторов предложения, в среднем издержки теневого клининга на схемы незаконной оптимизации (в том числе на плату за услуги по обналичиванию средств или участие в схемах с «бумажным» НДС) составляют примерно 15% от оборота для компаний на общей системе налогообложения (ОСН) и до 12% для бизнеса на упрощенной системе. Для «обнуления экономической целесообразности» уклонения от налогов средняя фискальная нагрузка в отрасли должна быть меньше либо сопоставима с такими издержками, т. е. находиться в диапазоне 14–16%, считают авторы предложений. Сейчас она составляет от 17–41%, пишет экспертный совет.

Обсуждалось несколько вариантов основных параметров, одно из них — применить для отраслей клининга и технической эксплуатации аналог автоУСН с объектом налогообложения «доходы» по ставке 8% и одновременно освободить компании от НДС и страховых взносов. Таким образом, они будут уплачивать только НДФЛ и единый налог, которые совокупно будут стоить бизнесу столько же, сколько незаконная оптимизация (оценки сделаны экспертами авторов предложения). Также таким организациям предлагается запретить использовать другие налоговые режимы и льготы.

Сейчас нормативная фискальная нагрузка для организаций клининга устанавливается специальным письмом налоговой службы от 26 апреля 2024 г., которая ежегодно актуализирует показатели. Документ устанавливает такой норматив в зависимости от применяемой системы налогообложения и общего годового дохода — например, для МСП с суммой дохода более 500 млн руб. на общем режиме налогообложения (ОСН) она составляет 41%, на упрощенной системе (УСН) при доходе менее 500 млн — 37%. Законопослушные клининговые компании не могут снижать уровень такой нагрузки больше чем на 20%, уверены в ФНС. Это означает, что бизнес, показатель которого ниже 32,8% для ОСН и ниже 29,6% для УСН, попадает в зону особого внимания налоговых органов.

По словам источников, речь идет пока о территориальном пилотном проекте, который в случае успеха может быть масштабирован и на другие отрасли, где доля затрат на фонд оплаты труда составляет значительную, часто даже основную часть выручки предприятия. Минфин пока не дал принципиального согласия, однако консультации на эту тему продолжаются, говорит один из собеседников, знакомых с обсуждением, пишет издание.