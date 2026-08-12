Индустриальный парк ММК отмечает десятилетний юбилей

УрБК, Магнитогорск, 12.08.2026. Индустриальному парку Магнитогорского металлургического комбината (ПАО «ММК») исполнилось десять лет. Сегодня площадка входит в число аккредитованных Минпромторгом России индустриальных парков.

В пресс-службе комбината сообщили, что ООО «ММК-Индустриальный парк» — дочернее общество ММК и ММК-МЕТИЗ — открыто 12 августа 2016 года на территории калибровочного завода. Уже в 2017 году управляющая компания прошла аккредитацию Министерства промышленности и торговли РФ, что открыло резидентам доступ к государственным мерам поддержки. Главный специалист по профориентационной работе ПАО «ММК» Владимир Дремов курировал создание площадки, затем возглавил ее и руководил индустриальным парком почти восемь лет — до 2024 года.

«Индустриальный парк — это не только новые предприятия и современное производство, но и, в первую очередь, новые рабочие места для жителей нашего города. Создавая эту площадку, мы стремились дать мощный импульс для развития кадрового и промышленного потенциала Магнитогорска. Сегодня в компаниях-резидентах трудятся более 1 тыс. 200 человек», — отметил В. Дремов.

Резиденты индустриального парка пользуются федеральными и региональными мерами поддержки. Для них установлены нулевые ставки налогов на имущество, землю и транспорт. Стоимость аренды на площадке на 20–30% ниже среднерыночного уровня по Магнитогорску. Результаты работы парка отмечены в исследовании аналитического центра «Эксперт», охватившем 50 ведущих инвестиционных площадок России. По итогам 2025 года ММК-Индустриальный парк занял 13-е место по клиентоориентированности и девятое — по вкладу в региональную экономику. Управляющая компания также вошла в топ-10 по вкладу в национальный бюджет и заняла 12-е место по экономической эффективности благодаря росту выручки и высокой рентабельности, рассказали в пресс-службе.