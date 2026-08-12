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12 августа 202611:51

Бензовозы временно освобождены от весового и габаритного контроля

УрБК, Москва, 12.08.2026. Автомобили, перевозящие бензин, дизельное топливо и авиационный керосин, до 31 декабря 2026 года освобождены от весового и габаритного контроля. Об этом пишут «Известия». 

Речь идет о весовом и габаритном контроле движения тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств. В рамках федерального государственного контроля (надзора) в их отношении не будут проводить оценку соблюдения обязательных требований, указанных в подпункте «б» п. 4 части 2 ст. 31 Федерального закона от 8 ноября 2007 г. №259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта» (постановление правительства РФ от 10 августа 2026 г. №991 «О внесении изменения в постановление правительства Российской Федерации от 10 марта 2022 г. №336»).

Основная проблема с несоответствием допустимых весовых параметров у бензовозов связана не с общим перегрузом, а, прежде всего, с превышением допустимых нагрузок на ось, объясняют эксперты, опрошенные изданием. По их словам она зачастую связана с несоответствием конструкций полуприцепа-топливовоза и тягача. Это касается всех наливных грузов и связано с колебаниями жидкости в цистерне.

«Мы поддерживаем решение правительства о введении моратория на штрафы за перегруз для бензовозов. При этом он должен носить не временный, а постоянный характер — после 31 декабря законы физики ведь не изменятся. Кроме того, он должен распространяться не только на топливо, но и на все другие виды наливных грузов», — заявил президент ассоциации «Грузавтотранс»Тарас Коваль..

Эксперты подчеркивают, что за счет временного моратория увеличить поставки топлива на АЗС, залив в бензовоз больше горючего, не получится. По словам отдельных экспертов с учетом особенностей российской логистики ГСМ, бензовозы в нашей стране идут либо полными, либо пустыми. Их эксплуатация с частичной загрузкой встречается достаточно редко, резюмируют эксперты.

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