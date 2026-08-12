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12 августа 202610:11

Нефтегазовые доходы федерального бюджета России в январе-июле снизились

УрБК, Москва, 12.08.2026. Нефтегазовые доходы федерального бюджета РФ в январе-июле снизились на 16,8%, до 4,595 трлн руб. Такие данные опубликовал Минфин.

Ненефтегазовые выросли на 18,3%, до 17,518 трлн руб. Дефицит федерального бюджета России за отчетный период достиг 6,455 трлн руб., что составляет 2,8% ВВП. По предварительной оценке ведомства, доходы бюджета за этот период составили 22,112 трлн руб., увеличившись на 8,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Расходы бюджета за отчетный период выросли до 28,6 трлн руб., превысив уровень прошлого года на 14,5%, говорится в сообщении ведомства.

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