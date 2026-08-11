Профзаболеваемость на предприятиях ЕВРАЗа сократилась в два раза

УрБК, Екатеринбург, 11.08.2026. В 2025 году на предприятиях ЕВРАЗа вдвое уменьшилось количество профессиональных заболеваний — до 23 случаев. Это результат системной работы по охране здоровья и модернизации производства, отмечают в пресс-службе предприятия.

Компания реализует комплексную программу «Управление здоровьем», включающую медицину труда, добровольное медицинское страхование (ДМС), здоровое питание, санаторно-курортное лечение, поддержку здорового образа жизни и спортивных занятий. С 2023 года начата масштабная реформа медицины труда.

ЕВРАЗ проводит регулярные медицинские осмотры. Сотрудники, проработавшие во вредных условиях более пяти лет, проходят углубленные обследования в центрах профпатологии. Реализуются четыре профилактические программы, направленные на лечение наиболее распространенных заболеваний. Благодаря этим программам 210 человек восстановили зрение, 205 получили помощь по проблемам с опорно-двигательным аппаратом, 28 — по хронической обструктивной болезни легких и 177 — по сердечно-сосудистым заболеваниям.

Для повышения эффективности профилактики ЕВРАЗ внедрил автоматизированную систему предсменных осмотров, сократив время их проведения до одной минуты. Также запущена первая в России цифровая информационная система управления медициной труда, которая позволяет учитывать больничные листы, формировать группы риска и оперативно выявлять и направлять на лечение сотрудников с высоким давлением.

Все сотрудники ЕВРАЗа охвачены ДМС. В рамках программы «Высокие медицинские технологии» с 2024 года выполнено 107 кейсов, включая 19 операций по лечению онкологических заболеваний, 61 случай эндопротезирования суставов, 20 кардио- и ангиохирургических операций и 7 высокотехнологичных операций на глазах.

«Физическое и психологическое здоровье сотрудников напрямую влияют на комфортную работу и эффективность и находится в зоне приоритетного внимания нашей компании. Комплексный подход к охране труда и постоянное совершенствование профилактических мер дают ощутимые результаты, которые подтверждают стратегический курс ЕВРАЗа на продление профессионального долголетия работников», — сказала вице-президент ЕВРАЗа по персоналу Елена Самсонова.