ГлавнаяНовости
11 августа 202617:51

Строительный холдинг «Атом» начал возведение нового детского сада в селе Патруши

Фото предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»
Фото предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»
Изображение предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»
Изображение предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

УрБК, Екатеринбург, 11.08.2026. Строительный холдинг «Атом» приступил к возведению нового детского сада в селе Патруши Сысертского муниципального округа Свердловской области. Об этом сообщает пресс-служба холдинга.

Трехэтажное здание рассчитано на 270 мест и сможет принять 12 групп для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. Проект реализуется по прогрессивной технологии «филигран»: коробка здания собирается на площадке из готовых панелей заводского производства, которые изготавливаются на собственном заводе «Берит» в Березовском. Такой подход позволяет сократить сроки строительства, повысить качество поверхностей и сразу приступить к чистовой отделке без дополнительной подготовки.

Внутреннее пространство спроектировано с учетом максимального комфорта и безопасности. Для каждой группы предусмотрены собственные раздевальные, буфетные, игровые комнаты и спальни. Для воспитанников ясельных групп обустроят индивидуальные входы с улицы. Инфраструктура учреждения будет включать современные спортивный и музыкальный залы, медицинский кабинет и оснащенный пищеблок. Фасад здания украсит вывеска с названием «Солнечный город».

«Детский сад мы строим по прогрессивной технологии «филигран», которая отлично зарекомендовала себя в нашем регионе. Коробка садика как конструктор собирается на площадке из готовых панелей заводского производства, которые мы изготавливаем на собственном заводе «Берит» в Березовском. За счет этого сокращаются сроки строительства, растет производительность работ и качество поверхностей, что позволяет сразу, без предварительной подготовки, приступить к чистовой отделке», — рассказала руководитель проектов строительного холдинга «Атом» Валерия Дементьева.

Перейти в раздел Новости Распечатать
Похожие новости
09 марта 202310:51

На заводе «Атомстройкомплекса» прошла экскурсия для студентов УрФУ

УрБК, Екатеринбург, 09.03.2023. «Атомстройкомплекс» организовал экскурсию для студентов Уральского федерального университета (УрФУ) на свой завод «Берит». Об этом сообщает пресс-служба компании. Завод «Берит» выпускает тротуарную плитку, арматуру, а также панели несъемной опалубки «филигран» и другую востребованную рынком продукцию. Стройматериалы производства «Берит» широко используются на Среднем Урале при строительстве многоквартирного жилья и объектов социальной инфраструктуры. Например, свыше 10 лет «Атомстройкомплекс» возводит из панелей «филигран» производства «Берит» детские сады.
Фото предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»
14 мая 202610:51

В мае исполнится 20 лет екатеринбургскому заводу «Берит»

УрБК, Екатеринбург, 14.05.2026. В мае исполнится 20 лет заводу «Берит» — первый крупный завод в Екатеринбурге, который начал выпускать на передовых автоматизированных линиях тротуарную плитку. Завод на месте бывшей базы Метростроя построил строительный холдинг «Атом». В пресс-службе «Атома» сообщили, что «Берит» — многопрофильное производственное предприятие, оснащенное европейским оборудованием. Он выпускает не только тротуарную плитку, но также железобетонные и арматурные изделия, неизвлекаемую опалубку «Филигран», малые архитектурные формы. «Практически весь центр города выложен нашей
11 января 202310:51

«Атомстройкомплекс» строит в Мичуринском микрорайоне Екатеринбурга детский сад на 250 мест с использованием новейших технологий

УрБК, Екатеринбург, 11.01.2023. В Мичуринском микрорайоне Екатеринбурга продолжается строительство здания детского сада на 250 мест. Работы по ускоренной программе в рамках национального проекта «Демография» ведет компания «Атомстройкомплекс». Работы на строительной площадке стартовали летом 2022 года, на данный момент уже готова коробка здания. Строители занимаются установкой окон, устройством инженерных сетей. К концу зимы планируется запустить отопление и приступить к отделочным работам. Передача готового объекта в эксплуатацию запланирована на конец 2023 года. Пресс-служба девелопера