Строительный холдинг «Атом» начал возведение нового детского сада в селе Патруши

УрБК, Екатеринбург, 11.08.2026. Строительный холдинг «Атом» приступил к возведению нового детского сада в селе Патруши Сысертского муниципального округа Свердловской области. Об этом сообщает пресс-служба холдинга.

Трехэтажное здание рассчитано на 270 мест и сможет принять 12 групп для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. Проект реализуется по прогрессивной технологии «филигран»: коробка здания собирается на площадке из готовых панелей заводского производства, которые изготавливаются на собственном заводе «Берит» в Березовском. Такой подход позволяет сократить сроки строительства, повысить качество поверхностей и сразу приступить к чистовой отделке без дополнительной подготовки.

Внутреннее пространство спроектировано с учетом максимального комфорта и безопасности. Для каждой группы предусмотрены собственные раздевальные, буфетные, игровые комнаты и спальни. Для воспитанников ясельных групп обустроят индивидуальные входы с улицы. Инфраструктура учреждения будет включать современные спортивный и музыкальный залы, медицинский кабинет и оснащенный пищеблок. Фасад здания украсит вывеска с названием «Солнечный город».

«Детский сад мы строим по прогрессивной технологии «филигран», которая отлично зарекомендовала себя в нашем регионе. Коробка садика как конструктор собирается на площадке из готовых панелей заводского производства, которые мы изготавливаем на собственном заводе «Берит» в Березовском. За счет этого сокращаются сроки строительства, растет производительность работ и качество поверхностей, что позволяет сразу, без предварительной подготовки, приступить к чистовой отделке», — рассказала руководитель проектов строительного холдинга «Атом» Валерия Дементьева.