Почему «однушки» стоят дороже многокомнатных квартир

В Екатеринбурге квадратный метр в студиях и однокомнатных квартирах на первичном рынке исторически заметно дороже, чем в «двушках» и «трешках». Это создает у многих покупателей иллюзию большей доступности многокомнатного жилья. О причинах такой ценовой разницы читайте в материале ИАА УрБК.

По данным аналитической платформы bnMAP.pro, средняя цена студии в городе составляет 195 тыс. руб. за кв. м, однокомнатной квартиры — 183 тыс. руб. за кв. м, двухкомнатной — 173 тыс. руб. за кв. м, трехкомнатной — 171 тыс. руб. за кв. м. То есть квадратный метр в студиях в среднем на 13% дороже, чем в «двушках».

Одна из главных причин высокой стоимости компактных квартир — их большая популярность на рынке. Студии и «однушки» покупают как самое доступное по общей цене и ликвидное жилье: их проще купить, продать или обменять. Кроме того, эти квартиры лучше сдаются в аренду, поэтому они пользуются большим спросом среди инвесторов.

Важную роль сыграли и массовые ипотечные программы. Как показала практика, горожане часто используют льготные кредиты не для улучшения жилищных условий, а для покупки небольших квартир. Повышенный спрос позволяет застройщикам держать высокие цены и активнее выводить такие объекты на рынок. В итоге в I квартале 2026 года доля студий и «однушек» в структуре предложения достигла 51%, «двушек» — 35%, «трешек» — 13%.

Но есть и еще одна, менее очевидная причина: себестоимость квадратного метра в компактных квартирах объективно выше, чем в многокомнатных. И дело здесь не столько в материалах, сколько в экономике строительного проекта.

В маленькой «однушке» нужно разместить тот же обязательный набор помещений, что и в «двушке»: санузел, кухню, прихожую. В результате на каждый квадратный метр выше плотность внутренних перегородок, инженерных узлов и стыков, что увеличивает трудоемкость и стоимость работ.

Кроме того, в себестоимость любой квартиры входят расходы на места общего пользования (лифт, лестничную клетку, благоустройство), подключение к сетям и получение разрешений. Эти затраты одинаковы для всех квартир, но чем меньше площадь, тем выше оказывается их доля в цене каждого квадратного метра.

Все это создает иллюзию, будто в Екатеринбурге просторные квартиры доступнее маленьких. Однако это не так. Доступность измеряется не ценой «квадрата», а общим чеком. По данным сервиса «Авито Недвижимость», средняя цена студии в новостройках составляет 5,3 млн руб., однокомнатной квартиры — 7,4 млн руб., двухкомнатной — 10,1 млн руб., трехкомнатной — 13,4 млн руб. Таким образом, «двушка» по общей стоимости все еще в два раза дороже студии, несмотря на более низкую цену за квадратный метр.

Аналогичная ситуация и на вторичном рынке. Начальник аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН) Михаил Хорьков рассказывал, что компактные квартиры там тоже дороже многокомнатных — разрыв составляет около 15%. Это создает для горожан хорошие возможности для улучшения жилищных условий: продав дорогую студию или «однушку», можно с выгодой приобрести более просторное жилье.

Ранее ИАА УрБК сообщало, что на вторичном рынке жилья Екатеринбурга в первой половине 2026 года заметно выросла активность покупателей.